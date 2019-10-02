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Pradè deve blindare Castrovilli. Per lui quinquennale e ingaggio di 500 mila euro a salire + diversi bonus

La vera sorpresa della Fiorentina di questa stagione è il giovane Gaetano Castrovilli. Secondo il Corriere dello Sport, Commisso ha incaricato Pradè di blindare il centrocampista, contatti quindi con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2019 09:34
Pradè deve blindare Castrovilli. Per lui quinquennale e ingaggio di 500 mila euro a salire + diversi bonus -
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La vera sorpresa della Fiorentina di questa stagione è il giovane Gaetano Castrovilli. Secondo il Corriere dello Sport, Commisso ha incaricato Pradè di blindare il centrocampista, contatti quindi con il procuratore Minieri che si fanno serrati. L'incontro potrebbe tenersi durante la prossima sosta del campionato, la Fiorentina vuole allungare il contratto di 5 anni con uno stipendio di 500.000 € a salire fino al milione con diversi bonus.

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