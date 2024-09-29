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Pradè da record! Oggi raggiungerà le 453 partite da direttore sportivo della Fiorentina, battuto Corvino

Il bilancio di Pradè è molto positivo: 46% di partite vinte

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2024 09:17
Pradè da record! Oggi raggiungerà le 453 partite da direttore sportivo della Fiorentina, battuto Corvino -
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La gara di oggi resterà nella storia per un record che verrà stabilito proprio oggi. Il primato riguarda un dirigente, Daniele Pradè, che raggiungerà le 453 gare da direttore sportivo della Fiorentina, superando le 452 di Corvino. Il bilancio generale di Pradè, è molto positivo con 206 gare vinte, il 46% sul totale. Nella storia della Fiorentina solo Luciano Giachetti, può vantare più successi in gare ufficiali. Durante la gestione Pradè la Fiorentina ha disputato 4 finali (due di Conference e due di Coppa Italia). Lo scrive La Nazione.

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