Nella conferenza di presentazione di Duncan ha parlato anche il DS Pradè

Presentando Duncan: “Alfred è l’ultimo dei cinque nuovi arrivati che precedentemente ho presentato. Non è l’ultimo a caso, perché non vorremmo che passasse il concetto che stiamo preparando solo la nuova stagione. Pensiamo al presente, Alfred ci serve adesso e ci interessa il presente perché dobbiamo fare punti. Ha già tante presenze in Serie A, da tanti anni è qua e non servono presentazioni anche se ha caratteristiche particolari.

Sulle difficoltà del suo arrivo: “Quando si va per le lunghe, è chiaro che si tratta di divergenze economiche. Lui non ha mai mollato e ha sempre creduto nel trasferimento, il rapporto col Sassuolo è ottimo e anche se sappiamo essere una bottega cara abbiamo trovato una via di mezzo. Infortunio? Ci ha aiutato, perché si è fatto male il 5 gennaio e si è concentrato solo sul mercato. Quando vai in campo le situazioni passano e pensi direttamente alla prossima stagione”.

La cena? “Siamo una famiglia, abbiamo un proprietario che vuole questo e ha ribadito con esigenza che dobbiamo fare punti nel presente. Abbiamo un allenatore bravo in questo e bravo nei rapporti interpersonali ed era l’occasione per presentare i nuovi, hanno cantato e ballato, il nutrizionista ha mangiato da solo (ride n.d.r.) e alle 10.30 siamo andati a letto”.

Sui contratti dei nuovi arrivi: “Con i nuovi stiamo facendo contratti con il massimo dell’estensione consentita, ossia sei mesi più quattro anni e opzione per il quinto. Il presindente vuole contratti lunghi per avere potere sui calciatori”.

Sulla situazione in classifica della Fiorentina: “Non dobbiamo guardare a quello che fanno gli altri, dobbiamo fare punti in fretta perché così la programmazione sarà più serena e la squadra si ritrova in maniera diversa. Ci sono 45 punti a disposizione, pensiamo a fare il massimo pensando ad oggi”.