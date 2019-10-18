Pradè: "A gennaio non arriverà Tonali. Non ci interessano Ibra, De Rossi e Mandzukic, li escludo"

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato a TGR Toscana:"Stiamo bene, abbiamo avuto 13 giocatori con le nazionali ma l'aspetto emozionale è molto alto. Abbiamo avuto un inizio...

A cura di Redazione Labaroviola 18 ottobre 2019 22:29

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