Pradè: "A gennaio non arriverà Tonali. Non ci interessano Ibra, De Rossi e Mandzukic, li escludo"
Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato a TGR Toscana:"Stiamo bene, abbiamo avuto 13 giocatori con le nazionali ma l'aspetto emozionale è molto alto. Abbiamo avuto un inizio...
Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato a TGR Toscana:
"Stiamo bene, abbiamo avuto 13 giocatori con le nazionali ma l'aspetto emozionale è molto alto. Abbiamo avuto un inizio difficile ma queste vittorie ci hanno aiutato molto. La gara col Brescia è difficilissima, perché i nostri avversari hanno un bravissimo allenatore, un fuoriclasse come Balotelli e un giocatore forte come Tonali: sarà molto difficile vincere al Rigamonti".
Tonali, sogno di mercato viola della scorsa estate: "No, non ci proveremo: a gennaio ci concentreremo sulle uscite. E poi per quale motivo il Brescia dovrebbe vendere Tonali?"
De Rossi, Mandzukic o Ibrahimovic? Non abbiamo necessità di questi giocatori, a giugno scorso sarebbe stato diverso, adesso li escludo"