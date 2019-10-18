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Pradè: "A gennaio non arriverà Tonali. Non ci interessano Ibra, De Rossi e Mandzukic, li escludo"

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato a TGR Toscana:"Stiamo bene, abbiamo avuto 13 giocatori con le nazionali ma l'aspetto emozionale è molto alto. Abbiamo avuto un inizio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 ottobre 2019 22:29
Pradè: "A gennaio non arriverà Tonali. Non ci interessano Ibra, De Rossi e Mandzukic, li escludo" -
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Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato a TGR Toscana:

"Stiamo bene, abbiamo avuto 13 giocatori con le nazionali ma l'aspetto emozionale è molto alto. Abbiamo avuto un inizio difficile ma queste vittorie ci hanno aiutato molto. La gara col Brescia è difficilissima, perché i nostri avversari hanno un bravissimo allenatore, un fuoriclasse come Balotelli e un giocatore forte come Tonali: sarà molto difficile vincere al Rigamonti".

Tonali, sogno di mercato viola della scorsa estate: "No, non ci proveremo: a gennaio ci concentreremo sulle uscite. E poi per quale motivo il Brescia dovrebbe vendere Tonali?"

De Rossi, Mandzukic o Ibrahimovic? Non abbiamo necessità di questi giocatori, a giugno scorso sarebbe stato diverso, adesso li escludo"

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