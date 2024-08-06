Pongracic: "Quando ho saputo della Fiorentina non ho avuto dubbi. Prezzo? Mi dà fiducia, zero pressione"

Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo difensore centrale della Fiorentina, Marin Pongracic, si è così presentato ai suoi nuovi tifosi: "Dopo questa stagione a Lecce il mio obiettivo era quello di...

Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo difensore centrale della Fiorentina, Marin Pongracic, si è così presentato ai suoi nuovi tifosi: "Dopo questa stagione a Lecce il mio obiettivo era quello di rimanere in Italia. Il Rennes si era interessata prima, ma quando ho saputo della Fiorentina non ho avuto dubbi".

OBIETTIVI "Migliorare e dare il meglio. Poi ci sono gli obiettivi con la squadra dove vogliamo giocare un grande calcio e vincere tutte le partite, più partite possibili. Voglio giocare sempre e migliorare sempre di più. Penso che la Fiorentina sia il posto giusto".

PALLADINO "Non abbiamo fatto scommesse. Abbiamo parlato, mi ha fatto vedere la sua idea di calcio, dove mi vede e quale sarà il mio ruolo. Poi abbiamo parlato anche di aspetti personali come se sono qui da solo o con la famiglia. Il rapporto è buono".

RETI "Il mio rapporto con il gol non è stato perfetto negli scorsi anni. Penso che ci saranno occasioni con questo modo di giocare alla Fiorentina. Penso di poter dare una mano, non so se come ieri anche perché tra 12 giorni giochiamo in Serie A ed è un altro livello. Non so se darò una mano con i gol, ma potrei dare una mano anche con gli assist".

CONDIZIONE FISICA "Non sono andate bene tante cose. Ora sono più maturo e mi è servito a Lecce. Il primo anno sono stato infortunato, il secondo anno volevo giocare tutte le partite e giocare bene. Con gli anni maturi, sei più professionista ed è una cosa importante per un difensore. Sono sulla strada giusta e voglio migliorare ancora alla Fiorentina".

DIFENSORE PIÙ PAGATO "Non sento la pressione. Mi fa piacere perché vuol dire che la Fiorentina mi voleva, mi dà fiducia. Mi fa piacere, non sento la pressione. Non mi interessa se mi pagano 5 o 15, do sempre il meglio".

RICHIESTE DI PALLADINO "È la prima volta che gioco a tre. Non abbiamo parlato tantissimo, sono qui da due settimana. C'è qualche differenza, tipo con la palla devo avere più tranquillo, di aspettare la pressione, c'è qualche nuova idea che non ho avuto nella mia carriera. Ma penso di essere un calciatore flessibile. Vediamo".

FIORENTINA DA AVVERSARIO "La Fiorentina ha sempre calciatori con grande qualità. Quando ci abbiamo giocato contro sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. La prima partita è stato più difficile perché nel primo tempo abbiamo avuto più problemi, poi siamo riusciti a pareggiarla. Io guardo sempre più i difensori rispetto gli attaccanti. Ma Milenkovic, Quarta e anche Ranieri hanno grande qualità. Anche Nico Gonzalez ha qualità".

DIFFERENZE "L'anno scorso non ero qui. Ma qualche giocatore è andato via, altri sono arrivati. Palladino avrà qualche idea diversa rispetto a Italiano. Ma siamo ancora in ritiro, è presto ancora".

PASSATO "Ho iniziato subito con il calcio, sono cresciuto in Germania. La mia passione è sempre stata il calcio".

GOL SUBITI "Sicuramente non siamo contenti dei gol subiti. Io non voglio mai prendere un gol, non contro il Grosseto così come il Montpellier. Abbiamo sempre preso un gol anche quando siamo stati in Inghilterra, avevamo un risultato positivi e abbiamo perso o pareggiato. Sicuramente non siamo ancora al top, ma quando sei in vantaggio non devi prendere gol, devi tornare a casa con il risultato. Poi c'è la parte della comunicazione. Stiamo giocando un nuovo calcio, dobbiamo sapere ancora cosa fare al 100%, il calcio è fatto di dettagli. Ogni cosa è importante".

NICO GONZALEZ HA CHIAMATO PALLADINO, GLI HA DETTO CHE VUOLE LASCIARE LA FIORENTINA. IL RETROSCENA

https://www.labaroviola.com/nico-gonzalez-ha-chiamato-palladino-gli-ha-detto-che-vuole-lasciare-la-fiorentina-il-retroscena/263186/