Pongracic: "Il primo gol non possiamo prenderlo così. Dobbiamo rialzarci subito settimana prossima"

Il difensore della Fiorentina Pongracic ha commentato la brutta prestazione dei viola contro il Como, che ha portato alla sconfitta interna

Il difensore centrale della Fiorentina Marin Pongracic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la brutta sconfitta per 2 a 0 contro il Como in casa. Queste le sue parole:

"I primi 15 minuti abbiamo iniziato bene, abbiamo avuto anche un paio di occasioni, se facciamo gol diventa un'altra partita. Dopo loro hanno iniziato a far bene e girare la palla, abbiamo corso tanto, poi prendiamo questo gol che non possiamo subire mai in questo modo. Nella seconda frazione hanno perso molto tempo, è stato difficile perché si sono abbassati molto e davanti hanno tanta qualità.

La classifica? Non abbiamo preso i 3 punti che volevamo, ma alla fine è una partita e dobbiamo rialzare la testa, continuare e capire cosa possiamo migliorare. Speriamo di vincere la prossima sfida. Quando dobbiamo attaccare e fare la partita troviamo delle difficoltà, ci troviamo meglio quando dobbiamo difenderci e andare negli spazi"