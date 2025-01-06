Pongracic ha tolto tutte le sue foto da Instagram, anche quelle con la Fiorentina. Segnale di cambiamento?

L'esperienza di Marin Pongracic alla Fiorentina è ben lontana dalle aspettative di questa estate. Il difensore croato era arrivato in riva d'Arno con l'arduo compito di sostituire Nikola Milenkovic. L...

L'esperienza di Marin Pongracic alla Fiorentina è ben lontana dalle aspettative di questa estate. Il difensore croato era arrivato in riva d'Arno con l'arduo compito di sostituire Nikola Milenkovic. L'espulsione all'esordio in Serie A contro il Parma e una serie di fastidi fisici che ne hanno rallentato l'inserimento all'interno dello scacchiere di Raffaele Palladino. Ma con l'inizio del nuovo anno, Pongracic ha voluto fare un "reset" del suo profilo Instagram, eliminando tutte le foto sul social, comprese quelle in maglia viola. Che sia il segnale per un nuovo inizio?

TMW: "FOLORUNSHO LEGATO A UN NUOVO ARRIVO IN CASA NAPOLI"

https://www.labaroviola.com/tmw-scrive-folorunsho-andra-alla-fiorentina-ma-prima-il-napoli-deve-ingaggiare-il-suo-sostituto/283597/