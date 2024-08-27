Polverosi: "Si è parlato di ambizione, però i fatti vanno decisamente in un'altra direzione senza dubbio"

Il noto giornalista ha commentato quanto detto dalla società in sede di mercato con la parola chiave di ambizione

Sulle pagine del Corriere dello Sport Alberto Polverosi ha commentato la situazione in casa Fiorentina: "La Fiorentina è partita male, al Franchi non ha ancora vinto ed ha già sentito il rumore dei fischi e la contestazione si è già accesa. La dirigenza aveva parlato di ambizione però ora i fatti sono diversi, gli striscioni fanno male ma comunque hanno ragione. La cessione di Nico non è stata gradita dalla piazza anche se a quel punto era quasi inevitabile per tutto quello che è successo."

Su Palladino: "Ha fatto tanti cambi ma non è chiaro come voglia giocare, se lui dice di aver visto dei segnali di crescita, ben per lui però credo sia l'unico ad aver notato questi miglioramenti."

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