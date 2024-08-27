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Polverosi: "Si è parlato di ambizione, però i fatti vanno decisamente in un'altra direzione senza dubbio"

Il noto giornalista ha commentato quanto detto dalla società in sede di mercato con la parola chiave di ambizione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2024 14:28
Polverosi: "Si è parlato di ambizione, però i fatti vanno decisamente in un'altra direzione senza dubbio" -
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Fiorentina
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Sulle pagine del Corriere dello Sport Alberto Polverosi ha commentato la situazione in casa Fiorentina: "La Fiorentina è partita male, al Franchi non ha ancora vinto ed ha già sentito il rumore dei fischi e la contestazione si è già accesa. La dirigenza aveva parlato di ambizione però ora i fatti sono diversi, gli striscioni fanno male ma comunque hanno ragione. La cessione di Nico non è stata gradita dalla piazza anche se a quel punto era quasi inevitabile per tutto quello che è successo."

Su Palladino: "Ha fatto tanti cambi ma non è chiaro come voglia giocare, se lui dice di aver visto dei segnali di crescita, ben per lui però credo sia l'unico ad aver notato questi miglioramenti."

 

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