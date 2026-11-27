Polverosi: "Non mi aspetto ribaltoni da qui a gennaio, Vanoli non può cambiare la situazione"

Il giornalista è intervenuto per parlare del momento gigliato

Intervenuto su Lady Radio, il giornalista Alberto Polverosi ha analizzato i nodi della Fiorentina, soffermandosi su mercato, gestione del centrocampo e principi di gioco.

Difficile vedere cambiamenti a breve «Mourinho, in un contesto simile, si sarebbe buttato a capofitto. Avrebbe impostato il gruppo su basi più robuste, affiancando a tanto talento un paio di elementi capaci di tenere in piedi l'impianto. Fino a gennaio, però, lo scenario resta questo: Vanoli può fare qualche piccolo aggiustamento, ma non vedo margini per una svolta radicale. Nella rosa viola non mi sembrano esserci interpreti particolarmente tagliati per sostenere questa struttura».

Questione mediana «Il reparto centrale è questo: se schiera Oulai, lascia fuori Fagioli. Ho l'impressione che il tecnico consideri quei due incompatibili in campo insieme. Io non li ho mai visti affiancati, quindi non posso giudicare, ma lui li osserva ogni giorno: se ha preso questa decisione, avrà le sue ragioni. Ndour adesso è sulle gambe come tutto il resto del gruppo, una squadra appannata fin dalle prime battute: i due successi sono arrivati contro il Venezia prima dell'arrivo di Nicola e col Sassuolo prima dell'esonero. Il vero punto di partenza non è mai stato trovato. Ndour non fa cose diverse dagli altri, semplicemente ricopre una posizione che gli altri non occupano».

Il modo di servire la punta e i terzini «La priorità è mettere Pellegrino nelle condizioni di segnare, rifornendolo con i cross. Se si insiste con gli esterni a piede invertito, quando Mastantuono converge verso il centro il terzino deve sovrapporsi in ampiezza e crossare. Finora, però, non si è mai visto. Il tema non è avere terzini più o meno di spinta, ma come li fai muovere: quasi tutti sono più portati a spingere che a marcare. Oltre al modulo, conta come si costruisce la manovra viola. A me non convince: non può succedere che Mastantuono ripeta lo stesso identico movimento per novanta minuti. Quando un copione è sempre uguale, serve cambiare anche solo per spezzare la prevedibilità».