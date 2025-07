Polverosi: “La differenza alla Fiorentina la farà Pioli perchè ha una sensibilità calcistica e umana importante”

Alberto Polverosi è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di Lady Radio analizzando il momento della Fiorentina e dicendo la sua sul mercato viola: “La viola, per me, è una squadra già fatta. La Fiorentina, rispetto alle avversarie, parte avvantaggiata, sotto questo profilo. Capitolo Martinelli, quasi sicuramente, sarà il portiere della Coppa Italia, magari qualche minuto anche in Conference League se ci sono delle squadre di ‘scappati di casa’, com’è successo nella scorsa edizione. Credo che per un anno sia giusto fare così, dietro a De Gea possa fargli comodo e se la stagione prossima il portierone spagnolo sarà ancora presente, allora è giusto che vada a giocare e non stia all’ombra di un grande portiere, che sicuramente non gli lascerà spazio”.

“Fazzini alla Fiorentina lo avrei visto volentieri già a gennaio dopo l’episodio di Bove. E’ un centrocampista e una mezzala che me lo ricorda molto, in più ha una buona visione di gioco, tratta bene la palla, si inserisce con i tempi giusti. Lui portava il 10 ad Empoli, ma non è il 10 tradizionale. A fine campionato nelle ultime 7 partite ha fatto 4 gol, quindi la qualità non manca, l’unica cosa, quasi scontata, è che tra il Franchi e il Castellani anche se ci sono 30 km di differenza, il salto è notevole. Se con gli azzurri sbagliavi qualche partita nessuno ti diceva niente, qui a Firenze se ne sbaglia una, cominciano subito le lamentele, ci vuole sicuramente un pò di pazienza”.

Finisce con un pensiero su Pioli: “Non è cambiato, ma sicuramente è più esperto e sicuro di se. A livello di sensibilità calcistica e umana è sempre stato così, come abbiamo visto ieri in conferenza stampa. La differenza tra lui e altri allenatori, è che lui non vede solo se stesso a comandare tutto, ma vede il giocatore e sa annusare lo spogliatoio, anche perchè lui ha giocato a livelli importanti e sa quanto conta il singolo calciatore”.