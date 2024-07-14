Polverosi: "Kean non è stato pagato poco, adesso da scommessa deve diventare una bella certezza per i viola"

Il noto giornalista ha commentato l'arrivo in viola dell'ormai ex giocatore bianconero e di quello che potrà fare a Firenze

Sulle pagine del Corriere dello Sport Alberto Polverosi ha commentato l'arrivo di Kean a Firenze: "Non è stato pagato poco, la Fiorentina crede in Kean su richiesta di Palladino, adesso sta a lui dimostrare di valere quella cifra. Parliamo di un giocatore che non segna da un anno e che nell'ultima stagione ha giocato poco. Quando esordì doveva essere il nuovo bomber per il futuro della Juventus poi qualcosa si è rotto e lui si è perso. Deve essere bravo a ripagare questa fiducia che i viola gli stanno dando, non credo proprio che sarà la riserva di qualcuno, la Fiorentina lo ha messo al centro del progetto. Mi auguro che con Zaniolo a Bergamo, Cambiaghi a Bologna e Buongiorno al Napoli siano il futuro dell'Italia dopo il disastro in Germania."

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