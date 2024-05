Polverosi: “Italiano giocherà come ha fatto l’Atalanta contro il Bayer in finale, non si difenderà”

Attraverso le colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi commenta l’avvicinamento della Fiorentina ad Atene e di come la formazione gigliata potrebbe giocare contro i greci dell’Olympiakos: “Se la Fiorentina vincerà mercoledì, lo farà nello stesso modo dell’Atalanta. Di sicuro la Fiorentina è inferiore ai bergamaschi, ma anche l’Olympiakos non è il Bayer. Mercoledì l’Atalanta ha distrutto una squadra che non perdeva mai con una tecnica ed una forza impressionante. Il comando calcistico di Italiano è lo stesso, giocare per attaccare. I viola non si difenderanno ad Atene, partiranno forte e proveranno a dominare il gioco anche rischiando ovviamente. Mi aspetto che un gol come quello di Bowen contro il West Ham non venga ripreso, anche perchè loro hanno El Kaabi che è un velocista, quindi, ci vorrà prudenza. Italiano potrebbe chiedere a Quarta di marcarlo perché regge meglio in velocità.”