Polverosi incredulo: “Fiorentina, come hai perso il primo posto? Riga da Serie C”

A vedere l’agevole successo della Fiorentina sul campo del Riga, c’è da non credere al modo in cui viola hanno perso il primo posto del girone. A sottolinearlo, dalle colonne del Corriere dello Sport, è Alberto Polverosi, il cui giudizio sui lettoni è piuttosto netto: “La loro modestia tecnica, evidente già a Firenze, è stata di nuovo imbarazzante. Il Riga in Italia potrebbe giocare in Serie C, ma queste partite presentano comunque delle insidie (il pessimo terreno di gioco, per esempio) se non le prendi per il verso giusto, insidie che la Fiorentina ha saputo evitare con l’atteggiamento corretto“.