Polverosi duro su Beltran: “Non dà garanzie, non è all’altezza delle ambizioni della Fiorentina”

Il giornalista del Corriere dello Sport–Stadio, Alberto Polverosi, è intervenuto oggi ai microfoni di Lady Radio affrontando diversi temi legati all’attacco della Fiorentina, con particolare attenzione alla posizione di Lucas Beltran.

Polverosi non ha usato mezzi termini nel giudicare il rendimento dell’attaccante argentino, al secondo anno in maglia viola:

“Il primo anno può essere di apprendistato, il secondo però devi emergere. Beltran è un buon giocatore che però non può stare in una squadra col livello di ambizioni della Fiorentina che sta nascendo. Il suo livello non è all’altezza, l’argentino non dà le garanzie necessarie.”

L’analisi si è poi spostata sulla necessità di completare il reparto offensivo a disposizione di Pioli, con un giocatore duttile che possa alternarsi con Kean e Dzeko:

“Pioli ha bisogno di un calciatore che abbia le caratteristiche di Kean come riserva, ma che sappia giocare anche da seconda punta. Un giocatore che possa ugualmente rimpiazzare sia Kean che Dzeko, e non è facile da trovare. Penso a un elemento tipo Baiano, Dzeko non può essere la riserva di Kean.”