Polverosi: "Con Palladino nasce l'idea della Fiorentina italiana, giovani e azzurri sono le parole chiave"

Il noto giornalista è tornato sui temi più caldi del mercato della Fiorentina con attenzione sui giovani italiani

Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport ha commentato il mercato viola con delle caratteristiche ben precise: "Il mercato va molto piano, Palladino è partito per l'Inghilterra senza nessuno e deve costruire la sua squadra con quello che ha. Sinceramente sarà difficile dare un senso a queste amichevoli senza nessun titolare. Per me l'allenatore avrebbe bisogno di acquisti rapidi in serie e non di un'attesa così lunga. Quello che vediamo dagli obbiettivi di mercato è che sta nascendo l'idea di una Fiorentina italiana con tanti giovani azzurri nel mirino. Ai tifosi questo interessa poco comunque, loro vogliono giocatori di qualità il resto non conta, ma quest'aspetto è evidente".

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