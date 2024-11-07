Polverosi: "Clausola di 52 milioni per Kean? È una grande intuizione da parte della Fiorentina"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Alberto Polverosi, ha così commentato la notizia della possibile clausola da 52 milioni inserita dalla Fiorentina nel contratto di Moise Kean: “Mi sembra un'ape...

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Alberto Polverosi, ha così commentato la notizia della possibile clausola da 52 milioni inserita dalla Fiorentina nel contratto di Moise Kean: “Mi sembra un'apertura di fiducia clamorosa questa clausola, una grande intuizione. Non so se attualmente possa valere 52 milioni, ma se continuasse così fino alla fine della stagione, quel prezzo sarebbe più che giustificato. Tutti avevano delle perplessità sul suo conto”.

GOSENS SI È RIPRESO LA GERMANIA CON L’AIUTO DELLA FIORENTINA, È STATO CONVOCATO DI NUOVO DA NAGELSMANN

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