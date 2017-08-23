Politano sfuma definitivamente per la Fiorentina, ha rinnovato con il Sassuolo fino al 2022

Politano resta al Sassuolo, accordo da un milione di euro l'anno per cinque anni. Era stato un grande obiettivo della Fiorentina

Il Sassuolo ha deciso di porre fine alle voci di mercato su Matteo Politano, esterno offensivo classe '94 cercato da Fiorentina e Zenit San Pietroburgo, blindandolo fino al 2022 come da comunicato emesso nella mattinata di oggi. Con il nuovo accordo il giocatore, come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, percepirà un milione di euro a stagione più bonus. Una cifra importante, da top player, che sottolinea quanto il club emiliano creda nel giovane scuola Roma e allontana nel contempo le avances del club russo allenato da Mancini.

Tuttomercatoweb.com