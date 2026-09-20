Politano: "Non si può giocare a quest'ora, è stata una follia per questo caldo asfissiante"

Il giocatore azzurro si è lamentato del caldo di oggi

Al termine del pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Napoli allo Stadio Artemio Franchi, Matteo Politano si è presentato ai microfoni della sala stampa per analizzare il match e le difficoltà riscontrate dagli azzurri.

Tra le parate decisive di David de Gea, le insidie del caldo nell'anticipo delle 12:30 e il richiamo alla grinta sotto porta, ecco l'intervista integrale riscritta dell'esterno azzurro:

Le dichiarazioni di Politano

«Ritengo che le occasioni da rete le abbiamo create. De Gea si è distinto come uno dei migliori sul terreno di gioco, compiendo due o tre interventi decisivi. Scendere in campo a quest'ora, soprattutto nei primi turni di campionato, è assurdo. Alla fine delle frazioni di gioco eravamo esausti, le formazioni si sono allungate e a farne le spese è stata la qualità dello spettacolo».

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