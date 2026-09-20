Politano: "Non si può giocare a quest'ora, è stata una follia per questo caldo asfissiante"
Il giocatore azzurro si è lamentato del caldo di oggi
Al termine del pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Napoli allo Stadio Artemio Franchi, Matteo Politano si è presentato ai microfoni della sala stampa per analizzare il match e le difficoltà riscontrate dagli azzurri.
Tra le parate decisive di David de Gea, le insidie del caldo nell'anticipo delle 12:30 e il richiamo alla grinta sotto porta, ecco l'intervista integrale riscritta dell'esterno azzurro:
Le dichiarazioni di Politano
«Ritengo che le occasioni da rete le abbiamo create. De Gea si è distinto come uno dei migliori sul terreno di gioco, compiendo due o tre interventi decisivi. Scendere in campo a quest'ora, soprattutto nei primi turni di campionato, è assurdo. Alla fine delle frazioni di gioco eravamo esausti, le formazioni si sono allungate e a farne le spese è stata la qualità dello spettacolo».
Cosa vi manca?
«Negli ultimi sedici metri dobbiamo mostrare maggiore grinta e determinazione. Serve quel pizzico di cattiveria agonistica in più, altrimenti sfide come quella di oggi non riesci a vincerle. Lo schema con cui abbiamo segnato lo avevamo provato proprio ieri in allenamento ed è riuscito perfettamente. Tuttavia, occorre un maggior contributo in fase realizzativa da parte nostra, sia dagli esterni che dalle punte. Queste compagini sono molto ben organizzate in difesa. Non abbiamo iniziato la stagione con il piglio che ci aspettavamo».