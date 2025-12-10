10 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:43

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bucchioni: “Inquietanti le parole di Ranieri sui confronti. Parole di Vanoli? Nello spogliatoio è successo di tutto”

News

Bucchioni: “Inquietanti le parole di Ranieri sui confronti. Parole di Vanoli? Nello spogliatoio è successo di tutto”

Redazione

10 Dicembre · 21:43

Aggiornamento: 10 Dicembre 2025 · 21:43

TAG:

FiorentinaRanieri

Condividi:

di

Enzo Bucchioni ha voluto dire la sua a Tuttomercatoweb sulla difficile situazione della Fiorentina dopo 15 giornate. Queste le sue parole: “Mi sembra tutto surreale quello che sta succedendo nella viola. Di calcistico c’è veramente poco, proprio in generale. Le parole di Vanoli significano che nello spogliatoio è successo di tutto. Adesso si tratta di capire se, dopo quanto accaduto col Sassuolo, la squadra riuscirà a recuperare”.

Ranieri dice che ci sono stati dei confronti belli, ma che cosa vuol dire? Sono cose inquietanti da sentire. Mi sarei aspettato dei provvedimenti, come per esempio un ritiro, visto che è accaduto di tutto in campo, ma come vedo non c’è neanche una multa. Anche il capitano doveva essere degradato e invece non è successo nulla. Poi i dirigenti sono sempre al loro posto. Pradè si è dimesso con grande dignità, ma gli altri? Nessuno prende provvedimenti. Servirebbe un uomo di calcio all’interno della Fiorentina, lo dico ormai da mesi”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio