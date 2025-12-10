Bucchioni: “Inquietanti le parole di Ranieri sui confronti. Parole di Vanoli? Nello spogliatoio è successo di tutto”

Enzo Bucchioni ha voluto dire la sua a Tuttomercatoweb sulla difficile situazione della Fiorentina dopo 15 giornate. Queste le sue parole: “Mi sembra tutto surreale quello che sta succedendo nella viola. Di calcistico c’è veramente poco, proprio in generale. Le parole di Vanoli significano che nello spogliatoio è successo di tutto. Adesso si tratta di capire se, dopo quanto accaduto col Sassuolo, la squadra riuscirà a recuperare”.

“Ranieri dice che ci sono stati dei confronti belli, ma che cosa vuol dire? Sono cose inquietanti da sentire. Mi sarei aspettato dei provvedimenti, come per esempio un ritiro, visto che è accaduto di tutto in campo, ma come vedo non c’è neanche una multa. Anche il capitano doveva essere degradato e invece non è successo nulla. Poi i dirigenti sono sempre al loro posto. Pradè si è dimesso con grande dignità, ma gli altri? Nessuno prende provvedimenti. Servirebbe un uomo di calcio all’interno della Fiorentina, lo dico ormai da mesi”.