Poesio: “Fiorentina sopravvalutata, abbaglio con effetti dannosi. A Paratici lo aspetta un lavoro titanico”

Nelle pagine del Corriere Fiorentino troviamo un pezzo firmato da Ernesto Poesio: “Neanche nella assoluta mediocrità che domina il fondo di questa classifica, insomma, i viola riescono a emergere. Certo, le partite della Fiorentina possono apparire differenti, la squadra di Vanoli ha chiaramente più qualità e trasmette una sensazione di maggiore pericolosità rispetto alle tre avversarie che lottano per l’unico salvifico posto a disposizione. Eppure, i conti non tornano mentre aumentano le conferme di come la rosa viola sia stata sopravvalutata, in primis dalla società, a inizio stagione. Un clamoroso abbaglio i cui effetti dannosi, oltre a rovinare l’attuale stagione, rischiano anche di condizionare la ricostruzione (un parco giocatori da rivoluzionare, ingaggi altissimi, un gran numero di prestiti in rientro e riscatti obbligatori pesanti). Un lavoro titanico quello che aspetta il nuovo ds Fabio Paratici, salutato non a caso come un messia dalla tifoseria.

D’altronde anche il commento di Paolo Vanoli appare rivelatore: «Serviva una persona di spessore in società come quella di Paratici, bello parlare di calcio con lui». Competenza, dunque, che evidentemente anche secondo l’allenatore è mancata fino a oggi in società. C’è da sperare allora che adesso questi confronti tra uomini di calcio possano aiutare lo stesso allenatore che invece appare sempre più in difficoltà. I cambi contro il Torino non hanno convinto perché il messaggio trasmesso è stato di paura con il risultato che la squadra ha finito per portarsi il pericolo in area di rigore. Ma non solo. Anche le continue disattenzioni difensive sono lì a dimostrare come Vanoli non sia riuscito a incidere con il proprio lavoro sulla testa, ma anche sui fondamentali, dei giocatori. Il tempo per riuscirci nel frattempo sta però scorrendo inesorabile e il prossimo turno di campionato in trasferta a Como non autorizza grandi speranze. La via per la salvezza si fa sempre più dura”.