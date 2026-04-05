Poesio: “Dopo il raggiungimento della salvezza la speranza è una profonda ristrutturazione targata Paratici”

Nelle pagine del Corriere Fiorentino troviamo le parole di Ernesto Poesio: “Se qualcuno avesse avuto ancora qualche interrogativo sul perché l’Italia non disputerà i Mondiali per la terza volta consecutiva, guardando la partita di ieri tra Verona e Fiorentina avrà avuto le sue disarmanti risposte. Bentornato campionato insomma (si fa per dire), questo campionato mediocre, lento e imbottito di tutto tranne che di qualità e fantasia. Eppure la Fiorentina continua a faticare tremendamente, anche quando davanti c’è una squadra come il Verona, ampiamente già retrocesso (anche se non aritmeticamente), con soli 22 gol fatti in 31 partite e una media di 3 tiri a gara. Almeno fino a ieri, perché nonostante il risultato consegni ai viola una vittoria fondamentale per portarsi a 5 punti di vantaggio sulle terzultime (in attesa del loro risultato), sono stati i gialloblu i più intraprendenti finendo però per sbagliare tutto il possibile davanti a De Gea. Il Verona ha calciato 20 volte (contro i 5 della Fiorentina) e in 7 occasioni ha inquadrato la porta obbligando il portiere spagnolo a superarsi in più di un’occasione, non a caso a fine gara abbracciato da tutti i compagni.

Di contro i viola, impacciati e senza idee, tornano a casa con tre punti d’oro, grazie a soli due tiri in porta (entrambi di Fagioli) in tutta la propria partita. È andata bene insomma e qualsiasi altra lettura della gara sarebbe molto difficile da sostenere. La speranza dunque, per chi ancora a Firenze non vorrebbe rassegnarsi alla mediocrità, è che una volta raggiunta la salvezza inizi quell’opera di profonda ristrutturazione di cui questa squadra, dall’allenatore all’ultimo dei giocatori, continua a dimostrare di aver bisogno. Vedremo, l’opera che aspetta Paratici non è di certo delle più semplici visti i conti da dover far quadrare e le tante lacune che questa rosa dimostra di avere. Meglio per ora focalizzarsi solo sul risultato e su una classifica che per la prima volta, dopo tanto tempo, sembra regalare un po’ più di serenità. Certo, nel prossimo ciclo di partite molto più arduo almeno sulla carta, servirà di più. Ma la distanza più ampia dalla zona rossa potrebbe regalare quel po’ di leggerezza che dalle parti del Viola Park sembra perduta da tempo. Giovedì poi la prima delle due gare con il Crystal Palace. Un appuntamento che potrebbe aiutare a cambiare il volto di una stagione fin qui assai deludente. Giusto crederci”.