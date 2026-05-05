Poesio: “Alla Fiorentina una completa rifondazione. Grande difficoltà di Paratici? Cedere i giocatori”

"Chissà che il tracollo di ieri non rappresenti l’ultimo colpo alla panchina traballante di Vanoli”

Nelle pagine del Corriere Fiorentino troviamo un pezzo a firma di Ernesto Poesio: “Eppure qualcuno ci era cascato un’altra volta. Come se questa stagione non avesse già dato ampiamente il proprio verdetto. Era successo anche con la Conference quando, nonostante l’evidenza di una squadra mediocre, c’era chi fino all’ultimo aveva continuato a considerare alla portata la vittoria del trofeo. Allo stesso modo, prima della gara dell’Olimpico, seguendo la narrazione secondo cui la Fiorentina di Vanoli avrebbe compiuto un’impresa a raggiungere la salvezza (che tra l’altro ancora a tre giornate dalla fine non è aritmetica nonostante le avversarie si siano dedicate da tempo alla corsa del gambero) non erano mancati aruspici che immaginavano una grande prova dei viola, magari mossa dall’orgoglio (quale, di grazia?). C’è anche un po’ di tutto questo nella pessima stagione viola, il continuare a considerare di qualità un gruppo che ha dato ampiamente prova del contrario. E non stiamo parlando solo dell’aspetto tecnico su cui conviene stendere un velo nemmeno troppo pietoso visto il settimo monte ingaggi della serie A, ma anche dell’atteggiamento di una squadra che non ha mai dato l’impressione di comprendere l’importanza della maglia che indossa. L’ennesima riprova è arrivata ieri sera all’Olimpico quando contro una Roma certamente più forte è scesa in campo una Fiorentina svogliata, deconcentrata e apparentemente appagata nell’aver quasi raggiunto la salvezza.

Quattro gol subiti, due traverse colpite dai giallorossi, 90 minuti in completa balia degli avversari, la Fiorentina che torna dall’Olimpico rispecchia perfettamente la stagione e la classifica che si è meritata. Almeno adesso sarà chiaro anche ai più irriducibili che questa squadra ha bisogno di una completa rifondazione e che la grande difficoltà di Paratici sarà prima di tutto cedere la maggior parte di questi giocatori senza rimetterci troppo. Prima però la questione allenatore. E chissà che il tracollo di ieri non rappresenti l’ultimo colpo alla panchina traballante di Vanoli. Anche se in casa viola, si sa, niente va mai dato per scontato”.