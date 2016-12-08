Pochettino: "Perché non affrontare di nuovo la viola? Firenze è fantastica"

Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino, parlando alla stampa inglese, ha analizzato la possibilità di un'ennesima sfida in Europa League contro la Fiorentina: "Perché non dovremmo affrontare di...

Il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino, parlando alla stampa inglese, ha analizzato la possibilità di un'ennesima sfida in Europa League contro la Fiorentina: "Perché non dovremmo affrontare di nuovo la Fiorentina? Firenze è una città fantastica, incredibile e abbiamo ottimi ricordi là". Uno scenario possibile però solo nel caso in cui la Fiorentina si qualificasse come seconda del suo girone.