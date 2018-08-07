Pjaca: “Sono felice di essere qui. Voglio fare una buona stagione. Il numero di maglia...”

Direttamente ai microfoni di Violachannel,’il neo acquisto Marko Pjaca ha rilasciato qualche dichiarazione. Ecco le sue parole:“Sono molto contento di essere qui a Firenze, spero di aiutare la squadra...

Direttamente ai microfoni di Violachannel,’il neo acquisto Marko Pjaca ha rilasciato qualche dichiarazione. Ecco le sue parole:

“Sono molto contento di essere qui a Firenze, spero di aiutare la squadra e fare una bella stagione, sono pronto per questa nuova avventura e non vedo l’ora di inziare. Ho firmato, sono felice. Numero di maglia? Ancora non so quale prendere...”.