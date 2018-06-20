Pjaca resta il primo obbiettivo per l'attacco della Fiorentina. La formula...
Marko Pjaca resta l'obbiettivo principale per l'attacco della squadra viola. Come scrive il Corriere Fiorentino, forte del gradimento del giocatore, la Fiorentina sta studiando la formula giusta per a...
A cura di Redazione Labaroviola
20 giugno 2018 11:08
Marko Pjaca resta l'obbiettivo principale per l'attacco della squadra viola. Come scrive il Corriere Fiorentino, forte del gradimento del giocatore, la Fiorentina sta studiando la formula giusta per acquistare l'esterno. Si punta a un prestito con obbligo di riscatto in modo tale da poter pagare il giocatore nella stagione successiva, quando probabilmente ci sarà maggiore liquidità per la cessione di Chiesa.