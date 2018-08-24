Pjaca: "Posso innamorarmi di Firenze, sto bene e posso giocare. Contro la Juventus..."

Marko Pjaca ha parlato a Sport Mediaset, queste le sue parole:"Ho visto Firenze ed è tutto molto bello. Sono stato a giro in giro anche pee Fiesole e mi piace tutto. La città e la squadra mi hanno acc...

Marko Pjaca ha parlato a Sport Mediaset, queste le sue parole:

"Ho visto Firenze ed è tutto molto bello. Sono stato a giro in giro anche pee Fiesole e mi piace tutto. La città e la squadra mi hanno accolto bene. Posso innamorarmi di questa città, vediamo come va, piano piano spero di far bene, sono cresciuto soprattutto di testa. Sto bene e sono pronto per giocare, ora vediamo quante partite ci vuole per rientrare in forma. Sono convinto di diventare un grande campione e in questa stagione ho la voglia di fare grandi cose. La partita contro la Juventus è una partita molto particolare per me visto che sono stato un anno e mezzo alla Juve. Adesso penso solo alla Fiorentina. Alla fine della stagione spero che i tifosi saranno contenti del mio rendimento"