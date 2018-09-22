Pjaca: “Partiti bene, felice per il gol. Qua c’è un pubblico incredibile”

Marko Pjaca, protagonista oggi contro la SPAL, ha parlato nel post gara ai microfoni don Sky: “Siamo partiti bene, oggi non era facile. Sono felice per il gol e per la vittoria: ringrazio i tifosi per...

A cura di Redazione Labaroviola 22 settembre 2018 19:58

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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