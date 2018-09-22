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Pjaca: “Partiti bene, felice per il gol. Qua c’è un pubblico incredibile”

Marko Pjaca, protagonista oggi contro la SPAL, ha parlato nel post gara ai microfoni don Sky: “Siamo partiti bene, oggi non era facile. Sono felice per il gol e per la vittoria: ringrazio i tifosi per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2018 19:58
Pjaca: “Partiti bene, felice per il gol. Qua c’è un pubblico incredibile” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Marko Pjaca, protagonista oggi contro la SPAL, ha parlato nel post gara ai microfoni don Sky: “Siamo partiti bene, oggi non era facile. Sono felice per il gol e per la vittoria: ringrazio i tifosi per il sostegno, qua c’è davvero un pubblico incredibile. Ora dobbiamo subito pensare alla prossima: giochiamo contro l’Inter, una squadra che fa la Champions. Dobbiamo rimanere su questi livelli.

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