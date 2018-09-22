Pjaca: “Partiti bene, felice per il gol. Qua c’è un pubblico incredibile”
Marko Pjaca, protagonista oggi contro la SPAL, ha parlato nel post gara ai microfoni don Sky: “Siamo partiti bene, oggi non era facile. Sono felice per il gol e per la vittoria: ringrazio i tifosi per...
A cura di Redazione Labaroviola
22 settembre 2018 19:58
Marko Pjaca, protagonista oggi contro la SPAL, ha parlato nel post gara ai microfoni don Sky: “Siamo partiti bene, oggi non era facile. Sono felice per il gol e per la vittoria: ringrazio i tifosi per il sostegno, qua c’è davvero un pubblico incredibile. Ora dobbiamo subito pensare alla prossima: giochiamo contro l’Inter, una squadra che fa la Champions. Dobbiamo rimanere su questi livelli.