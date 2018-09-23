Labaro Viola

Pjaca c’è e fa tifare Fiorentina anche al cuore Juve Marchisio...

L’ottima gara disputata ieri da Marko Pjaca ha avuto, inevitabilmente, risvolti entusiastici. Tra i moltissimi complimenti ricevuti dal croato sui social, succede così che spicchino quelli dell’ex juv...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 settembre 2018 12:24
Pjaca c’è e fa tifare Fiorentina anche al cuore Juve Marchisio... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
News
Juve
Pjaca
Marchisio
Condividi

L’ottima gara disputata ieri da Marko Pjaca ha avuto, inevitabilmente, risvolti entusiastici. Tra i moltissimi complimenti ricevuti dal croato sui social, succede così che spicchino quelli dell’ex juventino Claudio Marchisio, oggi allo Zenit, che si è trovato a tifare per l’ex compagno e per la Fiorentina, facendolo sapere al dieci Viola.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok