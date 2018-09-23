Pjaca c’è e fa tifare Fiorentina anche al cuore Juve Marchisio...

L’ottima gara disputata ieri da Marko Pjaca ha avuto, inevitabilmente, risvolti entusiastici. Tra i moltissimi complimenti ricevuti dal croato sui social, succede così che spicchino quelli dell’ex juventino Claudio Marchisio, oggi allo Zenit, che si è trovato a tifare per l’ex compagno e per la Fiorentina, facendolo sapere al dieci Viola.