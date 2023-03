Più di mille milanisti in Curva Ferrovia, sono stati posizionati al fianco del settore per i tifosi del Milan

Sono tantissimi i tifosi del Milan presenti allo stadio Franchi di Firenze per la gara contro la Fiorentina. La maggior parte non sono però presenti nel settore ospiti. In Curva Ferrovia per esempio, considerato il grande numero dei tifosi rossoneri presenti, gli addetti alla sicurezza hanno fatto accomodare i quasi mille tifosi al fianco del settore ospiti, cosi da dividerli, per quanto possibile, dai tifosi della Fiorentina in Curva Ferrovia.

LE PAROLE DI IKONE PRIMA DELLA PARTITA