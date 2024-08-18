Pistocchi smaschera Empoli e fa notare la figuraccia: "Vergognose condizioni del terreno"

Una brutta figura per tutta la serie A quella arrivata per colpa del terreno di gioco dello stadio di Empoli

Non è passato inosservato il terreno dell'Empoli su cui si è giocata Empoli-Monza, condizioni inaccettabili per un campo di serie A, a farlo notare e denunciare l'accaduto il giornalista Maurizio Pistocchi, ecco quello che scrive:

"Domani parleranno tutti dei 4 (quattro) pareggi su 4 nella giornata inaugurale della #SerieA , dei 2:2 di #Inter e #Milan. Chissà se ci sarà qualcuno che parlerà delle vergognose condizioni del terreno di gioco di #Empoli, per fortuna notate da pochissimi sfortunati: un biglietto da visita che spiega perché non si riesce a vendere la #SerieA all’estero, altro che il pezzotto"

LE PAROLE DI BIRAGHI DOPO LA PARTITA CONTRO IL PARMA

https://www.labaroviola.com/biraghi-ho-litigato-molto-con-firenze-ma-ora-ci-ho-fatto-pace-dobbiamo-far-capire-la-piazza-ai-nuovi/264510/