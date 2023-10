Pistocchi sicuro: ”Ieri Fiorentina meglio della Lazio ma è stata punita disattenzione finale”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il noto opinionista Maurizio Pistocchi ha così commentato la sconfitta nel finale della Fiorentina contro la Lazio:

”La Fiorentina ieri ha giocato molto meglio della Lazio, ha sprecato un sacco di opportunità in zona gol. Oggi tutti si concentrano su Milenkovic, per l’errore commesso, ma nessuno parla della mancanza di qualità nell’ultima giocata. Ieri la partita è stata decisa da un errore individuale, l’allenatore su ciò può far ben poco. Vedo il bicchiere mezzo pieno. Credo che la società per il momento abbia fatto bene a Firenze, deve essere più brava e scaltra nello scouting, sopratutto contro le big del calcio europeo. Beltran? È un giocatore che sta sempre con la testa nella partita. È in Italia solamente da 3 mesi, va aspettato. Rigore Ikonè? Credo che ci sia stato un check tra il Var e l’arbitro, ma il contatto era praticamente inesistente.”

