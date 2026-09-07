Pistocchi: "Andava esonerato Paratici: ha speso milioni e costruito una squadra senza personalità"

"Paratici ha cacciato Vanoli che aveva ottenuto una salvezza fantastica"

Maurizio Pistocchi torna ad attaccare Fabio Paratici. Il giornalista, attraverso il proprio profilo X, ha puntato il dito contro il direttore sportivo della Fiorentina, mettendo in discussione le scelte compiute negli ultimi mesi e, soprattutto, la decisione di separarsi da Paolo Vanoli.

Pistocchi ha infatti sottolineato i meriti dell’ex allenatore, ricordando la salvezza conquistata nella passata stagione e ritenendo che il tecnico avrebbe meritato maggiore fiducia. Al contrario, secondo il giornalista, le responsabilità dell’attuale situazione sarebbero da ricercare principalmente nella gestione societaria e nella costruzione della rosa:

«Chi sarebbe da esonerare è Fabio Paratici: ha cacciato Vanoli che aveva ottenuto una salvezza fantastica, ha speso un sacco di milioni di € e fatto una squadra senza personalità», ha scritto Pistocchi sui social.

Un’accusa netta, che riaccende il dibattito sulle scelte della dirigenza viola e sulla gestione del progetto tecnico, proprio mentre la Fiorentina si trova a dover ripartire dopo l’esonero di Fabio Grosso.