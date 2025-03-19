Pirola esalta Ndour: "Mi ha impressionato fisicamente e tecnicamente, sta crescendo molto"

Il difensore centrale Pirola ha esaltato le qualità di Cher Ndour, che è riuscito a imporsi e ritagliarsi spazio anche alla Fiorentina

Lorenzo Pirola, difensore centrale dell'Olympiakos e capitano della Nazionale italiana Under 21, si è concesso una lunga intervista con Cronache di spogliatoio, toccando numerosi temi. Tra questi, l'ex giocatore della Salernitana ha menzionato anche Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Un compagno di cui ho sempre sentito parlare e che mi ha colpito positivamente è Ndour, l’ho conosciuto un anno e mezzo fa all’inizio di questo biennio, dopo che aveva vinto l’Europeo Under-19. Se ne parlava tanto, avevo visto quello che è stato il suo percorso, e poi venendo dal PSG era molto chiacchierato, ma non lo avevo mai guardato in partita. Mi ha proprio impressionato a livello fisico e tecnico, è sempre cresciuto tantissimo, infatti adesso è arrivato alla Fiorentina e per un 2004, che è uno dei più giovani, non è semplice imporsi e giocare praticamente tutte le partite."