Piovanelli: “Pisa-Fiorentina sfida sentitissima. Kean? Meno fame rispetto all’anno scorso”

Lamberto Piovanelli, ex attaccante del Pisa, ha parlato del derby salvezza tra Fiorentina e Pisa in programma questa sera alle 18:45 al Franchi ai microfoni di Lady Radio. Ecco le sue parole sul tema...

Lamberto Piovanelli, ex attaccante del Pisa, ha parlato del derby salvezza tra Fiorentina e Pisa in programma questa sera alle 18:45 al Franchi ai microfoni di Lady Radio. Ecco le sue parole sul tema e sulla stagione che sta vivendo Moise Kean:

«A Pisa questa partita è attesissima: una vittoria stasera potrebbe rendere meno amara un’eventuale retrocessione. Nessuna delle due squadre può permettersi errori. Kean? Lo vedo meno aggressivo rispetto alla scorsa stagione».