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Piovanelli: “Pisa-Fiorentina sfida sentitissima. Kean? Meno fame rispetto all’anno scorso”

Lamberto Piovanelli, ex attaccante del Pisa, ha parlato del derby salvezza tra Fiorentina e Pisa in programma questa sera alle 18:45 al Franchi ai microfoni di Lady Radio. Ecco le sue parole sul tema...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 febbraio 2026 17:11
Piovanelli: “Pisa-Fiorentina sfida sentitissima. Kean? Meno fame rispetto all’anno scorso” - Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Lamberto Piovanelli, ex attaccante del Pisa, ha parlato del derby salvezza tra Fiorentina e Pisa in programma questa sera alle 18:45 al Franchi ai microfoni di Lady Radio. Ecco le sue parole sul tema e sulla stagione che sta vivendo Moise Kean:

«A Pisa questa partita è attesissima: una vittoria stasera potrebbe rendere meno amara un’eventuale retrocessione. Nessuna delle due squadre può permettersi errori. Kean? Lo vedo meno aggressivo rispetto alla scorsa stagione».

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