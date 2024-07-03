Pioli vola in Arabia Saudita: l'ex viola sarà il nuovo tecnico dell'Al-Ittihad di Benzema e Kanté

L'ex tecnico della Fiorentina è pronto a ripartire dalla Saudi League con un nuovo progetto e un sostanzioso stipendio

Stefano Pioli è pronto a sbarcare in Arabia Saudita. Dopo aver lasciato il Milan al termine dell'ultima stagione, l'allenatore nato a Parma è pronto a ripartire dall'Arabia Saudita. L'Al-Ittihad ha individuato nell'ex tecnico rossonero il profilo ideale per sostituire Marcelo Gallardo, esonerato dopo una stagione non esaltante. Nelle ultime ore c'è stata un'accelerata nella trattativa che ha portato alla fumata bianca: si attendono solamente le firme.

Si immaginava che la giornata di oggi, mercoledì 3 luglio, sarebbe potuta essere quella decisiva per la trattativa: e così è stato. Pioli firmerà un contratto triennale con il club saudita e, secondo alcune indiscrezioni, guadagnerà una cifra che si dovrebbe aggirare tra i 15 e i 18 milioni di euro netti. Un compenso molto più alto rispetto a quello percepito al Milan, che era di 4 milioni di euro.

Fonte: Sportmediaset

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