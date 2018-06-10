Pioli: "Voglio costruire una Fiorentina che possa divertire e giocare un bel calcio. La stagione passata..."

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato facendo il punto in casa viola soffermandosi sulla stagione appena conclusa e non solo ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue parole:“Sono sod...

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato facendo il punto in casa viola soffermandosi sulla stagione appena conclusa e non solo ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue parole:

“Sono soddisfatto dal punto di vista sportivo, ma per quello che ci è accaduto è stata un’annata davvero particolare per tanti motivi. Faccio fatica a dire che è stata una stagione positiva, ma se guardiamo solo al campo non si può che essere soddisfatti. Siamo cresciuti e da qui ripartiamo con la possibilità di migliorare per accontentare una piazza esigente come Firenze. Voglio costruire una Fiorentina che possa divertire e giocare un bel calcio. La finale Primavera? Tre finali in un anno sono tante e significa che la società ha lavorato bene. Questi ragazzi meritano di essere seguiti e hanno dimostrato valori e qualità. Il salto in Prima Squadra non è da poco ma credo che qualcuno di loro sarà presto con noi”.