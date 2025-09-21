Labaro Viola

Pioli verso il cambio modulo: 4-4-2 fuori Comuzzo, Gudmundssone Fagioli, sulle fasce Lamptey e Fazzini

Prende corpo l'indiscrezione della Gazzetta che ha annunciato il possibile cambio modulo della Fiorentina. Ecco le possibili scelte di Pioli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 settembre 2025 10:38
Pioli verso il cambio modulo: 4-4-2 fuori Comuzzo, Gudmundssone Fagioli, sulle fasce Lamptey e Fazzini - Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Pioli
Condividi

Stefano Pioli, accertate delle difficoltà della Fiorentina nelle prime cinque partite stagionali, in settimana al Viola Park ha lavorato ad un possibile cambio tattico come ha annunciato La Gazzetta dello Sport questa mattina. La difesa dovrebbe passare a 4 con Dodo, Pongracic, Ranieri e Gosens. A centrocampo Lamptey e Fazzini sulle fasce con Nicolussi Caviglia e Mandragora nel mezzo favoriti sui loro compagni di reparto, centrocampo che vedrebbe la doppia clamorosa esclusione di Sohm e Fagioli. In attacco spazio alla coppia Kean e Piccoli con Gudmundsson che partirebbe dalla panchina anche per via di un recupero non ancora definito. Infatti su di lui Pioli ha detto che non è ancora al 100% pur essendo tornato a disposizione

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok