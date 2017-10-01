Pioli: "Dopo il vantaggio abbiamo smesso di giocare. Oggi non siamo stati una squadra"

Questa sconfitta ci fa riflettere. Dobbiamo ragionare e lavorare durante la sosta" così Stefano Pioli dopo la partita contro il Chievo

Stefano Pioli ha parlato dopo la partita persa contro il Chievo. Queste le sue parole in sala stampa:

"Abbiamo fatto tanti errori e ci siamo fermati dopo il vantaggio. Oggi non siamo stati aggressivi, non abbiamo lavorato da squadra, abbiamo concesso troppo spazio sulle fasce. Sui cross bisognava difendere meglio. Dopo la sosta faremo le valutazioni necessarie. La partita di oggi frena la nostra crescita, ma ci darà degli spunti interessanti per lavorare bene durante la sosta.

La partita era stata preparata bene, siamo andati in vantaggio, da lì abbiamo iniziato a sbagliare. La difesa nelle ultime partite era migliorata, al Chievo abbiamo concesso troppo. È stata la peggior gara di questo periodo e la prima nella quale non siamo stati squadra dall’inizio alla fine."