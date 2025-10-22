22 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:59

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pioli: “Usciremo da questo momento difficile non con la partita di domani, ci vorrà più tempo”

News

Pioli: “Usciremo da questo momento difficile non con la partita di domani, ci vorrà più tempo”

Redazione

22 Ottobre · 21:20

Aggiornamento: 22 Ottobre 2025 · 21:21

TAG:

#FiorentinaConference LeaguePioli

Condividi:

di

Le parole di Stefano Pioli alla vigilia della trasferta di Conference League della Fiorentina attesa domani in casa del Rapid Vienna

Alla vigilia della trasferta di Vienna della Fiorentina, l’allenatore viola Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport del delicato momento della squadra e nello specifico della partita di Conference League in programma domani alle 18:45.

“Ci teniamo alla Conference League, vogliamo fare bene. Il nostro momento in campionato è delicato, ma adesso dobbiamo pensare solo a far bene domani sera. I risultati sono pesanti ed incidono, sappiamo benissimo che dobbiamo fare quel passettino in più. Le ultime due prestazioni della squadra, però, sono state di buon livello, non è bastato, ma sono state in parte positive. Sono convinto che la squadra uscirà da questo momento, non dopo la partita di domani nel caso dovesse andare bene, magari ci vorrà un po’, ma usciremo sicuramente da questo momento difficile. Siamo compatti e sappiamo che il momento va superato”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio