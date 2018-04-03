Pioli: "Ho un gruppo fantastico, vogliamo l'Europa. Assenza di Chiesa non peserà"

A fine partita Stefano Pioli ha parlato a Sport Mediaset, queste le sue parole:"Sappiamo che otto partite da qui alla fine sono tante, noi abbiamo solo un obiettivo quello di dare il massimo da qui al...

A fine partita Stefano Pioli ha parlato a Sport Mediaset, queste le sue parole:

"Sappiamo che otto partite da qui alla fine sono tante, noi abbiamo solo un obiettivo quello di dare il massimo da qui alla fine, era una partita difficile abbiamo stretto i denti quando c’era bisogno di soffrire ma abbiamo sempre provato a farla, a cercare soluzioni vincenti e ci siamo riusciti.

Purtroppo quello che ci è successo con Davide è esagerato ma ho la fortuna di avere un gruppo di ragazzi fantastici e molto forti, Davide ci ha lasciato un impegno quello che avevamo tutti insieme. Tornare qui non è stato facile, ho dei ragazzi molto sensibili e i ricordi sono tanti ma ora in campo riusciamo a metterci qualcosa in più.

Da domani penserò alla Roma non al derby di Milano. Saponara ha finalmente ritrovato condizione e fiducia nei suoi mezzi che sono importanti e sono sicuro che da qui alla fine farà molto bene. Simeone ci mette l’anima e sono contento per lui ma in questo momento sono anche in difficoltà perché tutti ci mettono l’impegno e quindi a turno devo premiarli.

Chiesa non l’ho sgridato per l’ammonizione, lui ha fatto un fallo tattico che ci stava, ora si riposerà tanto abbiamo altri giocatori in quel ruolo senza problemi. Al 13° minuto speravo che la palla uscisse però lui stesso ci ha insegnato ad andare avanti con serenità, io ho imparato tanto e credo di uscirne migliorato come allenatore e come persona.”