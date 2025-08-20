Pioli: "Tra Kean, Gudmundsson e Dzeko verrà a crearsi bella alchimia. Beltran fuori per il mercato"

Alla vigilia di Polissya-Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, queste le parole del tecnico viola raccolte da TMW:"Se avessi dovuto lavorare sulle motivazioni eravamo messi male.....

Alla vigilia di Polissya-Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, queste le parole del tecnico viola raccolte da TMW:

"Se avessi dovuto lavorare sulle motivazioni eravamo messi male... questa data l'abbiamo in testa dai primi di luglio e ora siamo pronti per domani. Abbiamo lavorato molto e abbiamo idee di gioco chiare. Sappiamo l'importanza del preliminare e andare avanti in Europa".

Che giudizio ha della Conference?

"È un occasione per dimostrare il nostro lavoro e stare in Europa, dove stanno le grandi squadre. Dobbiamo provare ad arrivare fino in fondo ma dobbiamo avere la consapevolezza che domani sarà una delle gare più complicate. Loro sono bravi, hanno un tecnico preparato e furbo e gli avversari giocano bene e hanno talento. Ci vorrà una prestazione di livello. Il nostro obiettivo è giocare più partite possibili".

Ci dobbiamo aspettare il tridente anche domani?

"Io ho cercato di conoscere la squadra all'inizio. Stiamo cambiando stile di gioco e i test mi hanno dato spunti interessanti. Vedremo che scelte domani...".

Ancora sugli avversari.

"Le difficoltà ce le daranno gli avversari perch stanno molto bene in campo e hanno vinto con facilità le partite che dovevano vincere. Gli avversari ci creano difficoltà e noi dovremo essere bravi a fare una partita seria e con rispetto".

Percé Beltran è rimasto a casa?

"È rimasto a casa perché ci sono movimenti di mercato".

Che sensazioni le ha dato il tridente nelle amichevoli?

"Certamente devono migliorare perché hanno giocato insieme tre partite. Per conoscersi meglio c'è tempo ma i giocatori sono tutti e tre molto intelligenti e si creerà una bella alchimia".