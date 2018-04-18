Pioli: "È stata la serata degli errori, nostri e dell'arbitro. Sprecata grande opportunità"

In sala stampa ha parlato Stefano Pioli, ecco le sue parole:“Non è facile giudicare questa partita, anche se è stata la serata degli errori, nostri e non solo. Peccato perché oggi avevamo una grande o...

In sala stampa ha parlato Stefano Pioli, ecco le sue parole:

“Non è facile giudicare questa partita, anche se è stata la serata degli errori, nostri e non solo. Peccato perché oggi avevamo una grande occasione e l'abbiamo persa. Ci siamo fatti riprendere due volte su palla inattiva, ci siamo abbassati troppo e abbiamo attaccato con poca lucidità. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma abbiamo delle responsabilità, nonostante lo spirito messo in campo.

Credo che certe scelte potevano essere diverse: è una brutta sconfitta, non volevamo interrompere questa striscia. Adesso dobbiamo dimostrare di essere una squadra vera. L’arbitro Damato? Il fallo su Biraghi meritava il secondo giallo e il rosso. Su Gil Dias non è stato segnalato un fallo, così come su Chiesa nella ripresa che era lanciato in un 3 vs 2. Oggi siamo stati poco lucidi in alcune situazioni. Abbiamo fatto fatica a disporci bene in campo nel primo tempo, nella ripresa abbiamo peccato di precisione”.