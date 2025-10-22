Pioli: “Siamo uniti, gioca De Gea e cambierò tanti in formazione. Siamo compatti, il resto falsità”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Rapid Vienna-Fiorentina di Conference League, queste le sue parole:

“Dobbiamo concentrarci sulla gara di domani, è un obiettivo, siamo partiti bene, conta far bene domani, poi penseremo al campionato, abbiamo vinto con il Sigma e abbiamo detto che sarebbe stato un inizio, non è stato cosi, la gara di domani non conterà per domenica. Per lunghi tratti di partite giochiamo da squadra, dobbiamo saperlo fare anche nei momenti difficili della partita, dobbiamo farlo sempre, come quando siamo rimasti in 10 contro il Milan perchè avevamo Ranieri fuori. Noi siamo compatti, noi siamo sicuri che ne verremo fuori, in Europa giocano tutti con ritmo e con intensità perchè in Europa tutti hanno ritmo.

Se un giocatore viene a dirmi di cambiare qualcosa sarei scemo a dire di no, ma in questo momento dobbiamo fare di più, sono falsità queste parole su di noi ma siamo in difficoltà e dobbiamo fare di più. Il Rapid Vienna è una squadra veloce, è una squadra intensa, noi dobbiamo saper reagire. Ho molta fiducia in Gud, lo vedo meglio fisicamente e mentalmente, sono sicuro che può darci una mano.

Il momento è particolare ma non sono le critiche che ci sono nei miei confronti che mi tolgono lucidità, siamo ultimi ed è normale che un allenatore venga criticato, non trovo corretto andare a cercare altre motivazioni, bisogna valutare le prestazioni, dobbiamo essere più qualitativi, credo nella squadra, credo nei miei giocatori. Domani cambierò più del solito, abbiamo 3 impegni ravvicinati, metterò in campo una squadra pronta e preparata per fare la partita. Sohm sta meglio, sta ritrovando la condizione, vediamo se domani giocherà dal primo minuto oppure a partita in corso, è a disposizione. In porta gioca De Gea, Comuzzo sta bene, Fagioli a San Siro mi è piaciuto”

.