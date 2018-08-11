Pioli: "Si puo subire un gol ma non smettere di giocare. Siamo pronti per la Sampdoria"

Dopo l'amichevole contro lo Shalke 04 ha parlato il tecnico viola Stefano Pioli, queste le sue parole:"È stato un buon test, difficile e contro una buona squadra. Importante perché per 70 minuti abbia...

Dopo l'amichevole contro lo Shalke 04 ha parlato il tecnico viola Stefano Pioli, queste le sue parole:

"È stato un buon test, difficile e contro una buona squadra. Importante perché per 70 minuti abbiamo tenuto bene il campo, ma anche perché non si può buttare via una partita nel finale. Credo che questo ci possa servire per il campionato. Si può subire un gol, ma a un certo punto abbiamo smesso di giocare da Fiorentina e questo non deve capitare. Non ci sono stati cali fisici. Sampdoria? Era ora che iniziasse il campionato. La squadra si è preparata bene, speriamo che anche gli ultimi arrivati siano nelle condizioni per aiutare. Saremo pronti per la prima partita contro la Sampdoria"