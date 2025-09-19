Pioli sbotta in conferenza: “A questa domanda non rispondo, non è pertinente. Falsità sulla squadra”

L’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, non ha mandato giù una domanda postagli durante la conferenza pre Fiorentina-Como

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Fiorentina-Como, l’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha sbottato, rispondendo alla seguente domanda: “In settimana sono circolate delle voci sul fatto che una parte di spogliatoio non la segue, o sulle sue difficoltà nel tenere la sua posizione alla quarta giornata, cosa c’è che, invece, sta funzionando bene?”

Piccata è stata la risposta di Pioli: “Non mi piace per niente quando fate domande dicendo ‘dicono’, ‘fanno’, ma chi lo dice? Perché dovrei rispondere ad una domanda senza fondamenta?! Ho appena detto che la squadra sta lavorando nel migliore modo possibile. Se ci fossero quelle problematiche lì non vi risponderei come ho fatto, eviterei di dire di cose del genere e ne direi delle altre. Non rispondo perché secondo me non è una domanda pertinente. Non siamo ancora al 100%, mi aspettavo qualcosa in più, ma stiamo lavorando per raggiungere il 100%”.