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Pioli rivela: “Rifiutai il ruolo di team manager al Bologna per allenare. Alla fine scelta giusta”

Tra gli ospiti presenti all'evento anche il presidente degli allenatori Renzo Ulivieri e l'avvocato Mattia Grassani

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2025 19:34
Pioli rivela: “Rifiutai il ruolo di team manager al Bologna per allenare. Alla fine scelta giusta” - Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Alla presentazione del libro "Ci chiamavano sciacalli" dell'ex agente Carlo Pallavicino, c'è anche il mister della Fiorentina Stefano Pioli. Nel libro, in cui racconta la sua carriera di procuratore e il calcio ai suoi tempi. Tra gli ospiti presenti all'evento anche il presidente degli allenatori Renzo Ulivieri e l'avvocato Mattia Grassani. Queste alcune parole del mister gigliato: "Carlo mi aveva portato a Bologna e a quei tempi Cinquini mi propose un triennale per fare il Team Manager del Bologna, ma non accettai perché volevo fare l'allenatore e tutto sommato è andata bene".

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