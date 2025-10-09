Pioli rivela: “Rifiutai il ruolo di team manager al Bologna per allenare. Alla fine scelta giusta”

Tra gli ospiti presenti all'evento anche il presidente degli allenatori Renzo Ulivieri e l'avvocato Mattia Grassani

Alla presentazione del libro "Ci chiamavano sciacalli" dell'ex agente Carlo Pallavicino, c'è anche il mister della Fiorentina Stefano Pioli. Nel libro, in cui racconta la sua carriera di procuratore e il calcio ai suoi tempi. Tra gli ospiti presenti all'evento anche il presidente degli allenatori Renzo Ulivieri e l'avvocato Mattia Grassani. Queste alcune parole del mister gigliato: "Carlo mi aveva portato a Bologna e a quei tempi Cinquini mi propose un triennale per fare il Team Manager del Bologna, ma non accettai perché volevo fare l'allenatore e tutto sommato è andata bene".