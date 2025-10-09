Pioli rivela: “Rifiutai il ruolo di team manager al Bologna per allenare. Alla fine scelta giusta”
Tra gli ospiti presenti all'evento anche il presidente degli allenatori Renzo Ulivieri e l'avvocato Mattia Grassani
A cura di Redazione Labaroviola
09 ottobre 2025 19:34
Alla presentazione del libro "Ci chiamavano sciacalli" dell'ex agente Carlo Pallavicino, c'è anche il mister della Fiorentina Stefano Pioli. Nel libro, in cui racconta la sua carriera di procuratore e il calcio ai suoi tempi. Tra gli ospiti presenti all'evento anche il presidente degli allenatori Renzo Ulivieri e l'avvocato Mattia Grassani. Queste alcune parole del mister gigliato: "Carlo mi aveva portato a Bologna e a quei tempi Cinquini mi propose un triennale per fare il Team Manager del Bologna, ma non accettai perché volevo fare l'allenatore e tutto sommato è andata bene".