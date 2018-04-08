Pioli è il ritratto della felicità: "Grazie a questo gruppo, Davide è sempre con noi"

Da ex Laziale, doppia gioia per l’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, che ieri con i suoi uomini si è imposto all’Olimpico contro la Roma. Il tecnico emiliano è il ritratto della felicità: “St...

Da ex Laziale, doppia gioia per l’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, che ieri con i suoi uomini si è imposto all’Olimpico contro la Roma. Il tecnico emiliano è il ritratto della felicità: “Stiamo andando oltre i nostri limiti. Sapevamo che si sarebbe servito uno sforzo incredibile e ci siamo riusciti. Sono felice per i ragazzi”. Insomma un Pioli soddisfatto del suo lavoro e di questo gruppo che nel finale di stagione può dire la sua a pieno titolo nella lotta all’Europa League, e costante dedica all’ex Capitano scomparso: “Se in questo finale di stagione possiamo dire la nostra, il merito è del gruppo che ha saputo reagire alla tragedia che ci ha colpiti. Davide è con noi sempre, tutti i giorni. Purtroppo la sua assenza c’è ma è sempre nel nostro cuore e nelle nostre teste. Nel nostro piccolo ci siamo presi un impegno: dare il massimo come lui ha sempre fatto. E lo stiamo portando avanti”. Così riporta questa mattina Tuttosport.