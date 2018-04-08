Labaro Viola

Pioli è il ritratto della felicità: "Grazie a questo gruppo, Davide è sempre con noi"

Da ex Laziale, doppia gioia per l’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, che ieri con i suoi uomini si è imposto all’Olimpico contro la Roma. Il tecnico emiliano è il ritratto della felicità: “St...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 aprile 2018 11:00
Pioli è il ritratto della felicità: "Grazie a questo gruppo, Davide è sempre con noi" - Firenze, stadio Artemio Franchi. Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi. Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Davide Astori, Pioli
News
Fiorentina
Pioli
Condividi

Da ex Laziale, doppia gioia per l’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, che ieri con i suoi uomini si è imposto all’Olimpico contro la Roma. Il tecnico emiliano è il ritratto della felicità: “Stiamo andando oltre i nostri limiti. Sapevamo che si sarebbe servito uno sforzo incredibile e ci siamo riusciti. Sono felice per i ragazzi”. Insomma un Pioli soddisfatto del suo lavoro e di questo gruppo che nel finale di stagione può dire la sua a pieno titolo nella lotta all’Europa League, e costante dedica all’ex Capitano scomparso: “Se in questo finale di stagione possiamo dire la nostra, il merito è del gruppo che ha saputo reagire alla tragedia che ci ha colpiti. Davide è con noi sempre, tutti i giorni. Purtroppo la sua assenza c’è ma è sempre nel nostro cuore e nelle nostre teste. Nel nostro piccolo ci siamo presi un impegno: dare il massimo come lui ha sempre fatto. E lo stiamo portando avanti”. Così riporta questa mattina Tuttosport.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok