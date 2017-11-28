Pioli riprende la tradizione del pranzo di squadra: obiettivo cementare il gruppo in vista del Sassuolo
La Fiorentina torna sul campo alle 15 di oggi, ma prima l'intera rosa si è ritrovata per un pranzo conviviale, capitanato da mister Pioli. Una tradizione, quella del "mangiare insieme", utile a cement...
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2017 14:10
La Fiorentina torna sul campo alle 15 di oggi, ma prima l'intera rosa si è ritrovata per un pranzo conviviale, capitanato da mister Pioli. Una tradizione, quella del "mangiare insieme", utile a cementare il gruppo dopo la buona prova contro la Lazio ed in vista del nuovo test, contro il Sassuolo dell'ex viola Iachini. Pioli, anche all'Inter, era solito portare l'intera rosa a cena fuori o al cinema, proprio per aumentare il senso di collettivo unito.