Pioli ricorda Firenze: “Mi ha riempito il cuore, mi ha fatto vedere situazioni con sensibilità diversa”

Vincitore della Panchina d’Oro 2021-2022, Stefano Pioli ha commentato il successo ai microfoni di Milan TV, tornando a parlare della sua esperienza sulla panchina della Fiorentina: “Firenze, soprattutto per quello che è successo, mi ha riempito il cuore, mi ha fatto vedere anche tante situazioni con una sensibilità diversa. L’esperienza ti dà più consapevolezza in tutto, in quello che vuoi trasmettere ai giocatori e nel rapporto che vuoi creare con loro. Poi ci sono tante cose che si possono fare meglio. Io so che posso migliorare ancora tanto e tutti i giorni mi aggiorno e studio per cercare di mettere a disposizione dello staff e dei miei giocatori nuovi contenuti”.