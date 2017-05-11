Pioli, pronto un triennale. Firenze sarà il suo punto d'arrivo

Emergono i primi dettagli sull'operazione che porterà Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. Con lui i Della Valle vogliono costruire un percorso importante perchè..

Come riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello sport, emergono i primi dettagli su quello che con tutta probabilità sarà il nuovo allenatore della Fiorentina: Stefano Pioli. A fine anno verrà infatti ufficializzato un accordo triennale, già presente in società. Il contratto sarà lungo perchè i Della Valle vogliono iniziare un progetto duraturo nel tempo, in quanto il futuro allenatore viola consideri la Fiorentina un punto d'arrivo e non una rampa di lancio per panchine migliori.